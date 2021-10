Economia: De Luca, governo non affronta tema divario Nord-Sud

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Uno dei problemi cruciali dell’Italia resta il divario Nord-Sud e non viene affrontato nemmeno oggi in maniera seria”. Lo ha detto il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca, a margine del convegno "Sud e Nord insieme verso l'Europa” in corso alla Stazione Marittima di Napoli. De Luca ha affermato: "Ho ricordato che l'Italia ha avuto dall’Unione Europea fondi per 209 miliardi, per un obiettivo fondamentale di recuperare il divario Nord-Sud. Ma per strada il governo se lo è dimenticato. Per la verità qualche segno di attenzione lo abbiamo ricevuto, ma il problema non viene affrontato nella sostanza. Io credo che dobbiamo parlare ormai in altri termini: io non credo che strapperemo nulla dal punto di vista delle risorse". (Ren)