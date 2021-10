Imprese: Sparkle riceve il premio "Project of the Year-Terrestrial" ai Global Carrier Awards

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sparkle ha ricevuto il premio "Project of the Year-Terrestrial" alla cerimonia dei Global Carrier Awards (Gca) che si è tenuta a Londra nell'ambito del Capacity Europe 2021 per celebrare i risultati raggiunti nel wholesale globale nell'ultimo anno. Alla loro 17a edizione, i Gca sono la più grande celebrazione che riconosce l'innovazione, la visione e l'eccellenza nel settore a livello mondiale. La giuria - composta da oltre venti personalità di spicco provenienti da società di consulenza e ricerca, media e associazioni di settore – ha premiato l'espansione di Sparkle in Europa e nel Mediterraneo con l'implementazione di Nibble, una dorsale fotonica a lunghissimo raggio che collega la Sicilia con i principali punti di presenza e data center in Europa. Realizzata su una dorsale fotonica di 12.800 km e basata su tecnologia "Software-Defined", Nibble collega le due principali stazioni di approdo di cavi sottomarini di Sparkle in Sicilia - Palermo e Catania - con Amsterdam, Bruxelles, Francoforte, Londra, Milano, Marsiglia e Parigi a ovest e Atene, Istanbul e Tel Aviv a est, con un'architettura di rete ridondante per una connettività senza interruzioni dal bacino del Mediterraneo all'Europa. (segue) (Com)