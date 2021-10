Imprese: Sparkle riceve il premio "Project of the Year-Terrestrial" ai Global Carrier Awards (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La connettività realizzata su diverse dorsali in fibra ottica assicura massima affidabilità, alte prestazioni, bassa latenza e le più alte velocità disponibili sul mercato, con servizi scalabili e garantiti fino a 400G. La rete è supervisionata H24 dal Global Network Operating Centre (Noc) di Sparkle con una visione integrata di infrastruttura, rete, servizi e clienti. Commentando questo traguardo, Elisabetta Romano, Amministratore delegato di Sparkle, ha dichiarato: "Siamo onorati di ricevere questo prestigioso premio che riconosce Nibble come prima rete ottica pan-mediterranea. Ci fa piacere anche sottolineare come questo premio testimoni la centralità dell'Italia nell'ecosistema tlc europeo e mediterraneo, ribadendo al contempo il ruolo di Sparkle nel settore delle telecomunicazioni globale". (Com)