Abruzzo: intesa Regione-Università per orientare i giovani (2)

- La convenzione tra le Università e la regione Abruzzo, che sarà rappresentata dal servizio Eures, conta su azioni comuni di orientamento al lavoro rivolte a studenti e laureati dell'Ateneo, che prevedano, anche grazie all'interazione tra le aziende e gli operatori Eures, approfondimenti sul Lavoro nei Paesi dell'Unione europea. In questo contesto, Università e Regione porteranno a conoscenza dei giovani dell'Ateneo le opportunità lavorative e tirocini all'estero, promossi dalla rete EURES, agevoleranno la scelta dei singoli di fare esperienze lavorative all'estero, garantiranno insomma tutto il supporto necessario per entrare nel mondo del lavoro. "In questo senso e per gli obiettivi che intendiamo raggiungere - sottolinea l'assessore - le Università con tutto il patrimonio di risorse umane a disposizione rappresentano un partner ideale per la Regione Abruzzo che vuole agevole ai più giovani i percorsi di ricerca lavorativa". (Gru)