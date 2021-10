Whirlpool: sindaco Manfredi incontra lavoratori e sindacati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi ha incontrato nella sala della giunta di Palazzo San Giacomo una delegazione di lavoratori Whirlpool insieme ai segretari confederali e di categoria di Cgil, Cisl e Uil. Lo ha riferito in una nota il Comune di Napoli. Alla richiesta dei sindacati di ottenere la garanzia dal Governo per la continuità dei lavoratori senza procedere ai licenziamenti e di partecipare al prossimo incontro istituzionale previsto con il sottosegretario del Mise Alessandra Todde, Manfredi ha "premesso come la vertenza Whirlpool rappresenti un tema fortemente simbolico" ed ha evidenziato come nelle scorse settimane abbia già seguito la vertenza: "Ho verificato che c'è un forte impegno da parte del governo. La difesa ed il rilancio del settore manifatturiero nell'area metropolitana di Napoli sarà al centro della mia azione. Bisogna salvaguardare i lavoratori della Whirlpool e dare loro una prospettiva con un progetto industriale serio e solido: l'ipotesi di puntare sulla mobilità è un'opportunità reale in relazione ai grandi investimenti nel settore previsti nell'immediato futuro".(Ren)