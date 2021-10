Campania: Cammarano (M5s), accelerare riapertura tribunale Sala Consilina (Sa)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La proposta di legge alle Camere a firma del consigliere regionale Corrado Matera e sottoscritta da tutti i gruppi, compreso il Movimento 5 stelle, incardinata oggi in commissione Affari Istituzionali e che punta alla riapertura del tribunale di Sala Consilina, è un ulteriore passo avanti in una battaglia che, come Movimento 5 Stelle, portiamo avanti da anni. Un testo che segue quello già depositato in Senato, a prima firma della senatrice M5s Felicia Gaudiano, che mira a una riorganizzazione complessiva della geografia dei presidi giudiziari nel Paese, prevedendo l'apertura, tra gli altri, del palazzo di Giustizia di Sala Consilina. Un'esigenza, quella di far rinascere un tribunale soppresso per effetto del decreto legislativo del 2012, che si fa sempre più pressante, alla luce dei disagi che da anni vivono cittadini e addetti ai lavori, costretti a emigrare fuori regione per raggiungere il tribunale di Lagonegro e vedersi riconosciuti i propri diritti o per poter svolgere la propria professione". Così il consigliere regionale M5s Michele Cammarano.(Ren)