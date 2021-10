Abruzzo: Liris, strategico il progetto "Meglio" di prevenzione sismica (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Con il rischio sismico bisogna necessariamente fare i conti, per la ricostruzione post-terremoto ma anche per le nuove costruzioni, seguendo le tecniche e le conoscenze acquisite anche dopo gli eventi che hanno interessato l'Abruzzo", ha aggiunto Liris, "questo innovativo sistema sperimentale e di alta innovazione in grado di rilevare i terremoti è un passo avanti della tecnologia che deve essere sostenuto dalle istituzioni". "Il progetto 'Meglio' può rivelarsi determinante anche per la tutela del ricco patrimonio storico-architettonico italiano", ha rilevato Liris, "perché in questo modo il monitoraggio degli edifici si va a sommare al monitoraggio della crosta terrestre, riuscendo a rilevare le oscillazioni grazie alla banda ultra larga, che è estremamente sensibile. Quello sviluppato da Open Fiber, Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, Inrim e la società di consulenza strategica Bain - ha concluso l'assessore - è un progetto che vede insieme partner privati, pubblici e istituzioni, sommando energie e competenze, un ottimo esempio da seguire". (Gru)