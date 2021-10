Napoli: Confapi, bene Manfredi, sito Whirlpool è simbolo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La difesa dello stabilimento della Whirlpool a Napoli ha un valore simbolico oltre che industriale e occupazionale. E la vicinanza del sindaco, Gaetano Manfredi, ai lavoratori per la positiva definizione della vertenza è un segnale imp1ortante". Lo ha dichiarato in una nota Massimo Di Santis, presidente del gruppo Giovani Confapi di Napoli: "L'idea di una riconversione o anche soltanto di una reindustrializzazione di un sito produttivo strategico quale quello di via Argine offre più margini di incertezza che di sicurezza. La filiera istituzionale Comune-Regione-Governo è l'unica che può offrire garanzie per i dipendenti prima dell'avvio dei licenziamenti". (Ren)