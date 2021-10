Libri: Biblioteca universitaria di Cagliari protagonista di documentario Mic

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con la Biblioteca universitaria di Cagliari prosegue il viaggio attraverso le meraviglie delle Biblioteche d'Italia, che ogni settimana accompagna i visitatori in un percorso virtuale in una delle 42 biblioteche dello Stato con una serie di reportage promossi dal ministero della Cultura guidato da Dario Franceschini. Dopo il primo episodio dedicato alla Biblioteca Palatina di Parma, pubblicato in occasione del Salone internazionale del libro di Torino, è online oggi - si legge in una nota del Dicastero - la seconda tappa con protagonista la Biblioteca del capoluogo della Sardegna. Istituita nel 1764 e aperta al pubblico nel 1792, la Biblioteca universitaria di Cagliari è considerata la più importante dell'Isola, con oltre 600 mila unità bibliografiche. (segue) (Com)