Piemonte: agricoltura, un milione e mezzo per impianti anti-gelate (2)

- “A seguito delle gelate anomale che hanno colpito l’agricoltura piemontese nella primavera 2021, causando danni in particolare a vigneti e frutteti, è opportuno che le aziende piemontesi si dotino di sistemi di prevenzione come in questo caso gli impianti antigelo affinché in futuro possano difendere le colture. Impianti che vanno ad aggiungersi alle reti antigrandine, considerando che a causa del cambiamento climatico questi fenomeni atmosferici si presenteranno con maggiore frequenza”, commentano il presidente della Regione Alberto Cirio e l’assessore all’Agricoltura e Cibo Marco Protopapa. (Rpi)