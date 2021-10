Reddito cittadinanza: De Luca, nessun aiuto a chi non vuole lavorare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "In un Paese civile si deve garantire aiuto alla povera gente vera ma non ci siano aiuti di Stato a chi non è disposto a lavorare o a fare formazione professionale". Lo ha detto il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca, durante il suo intervento al convegno 'Sud e Nord insieme verso l'Europa” in corso a Napoli, alla Stazione Marittima. "Se sei un 30enne che può lavorare devi andare a lavorare. La Regione Campania ha proposto mesi fa, vista la mancanza di stagionali nell'industria balneare e della ristorazione, che, senza toccare il reddito di cittadinanza a carico dell'impresa si aggiungessero altri 500 euro, con il trasporto gratuito offerto dalla Regione”. Dunque De Luca ha concluso: “ Se rifiuti il lavoro non prendi più un euro, un Paese serio lo avrebbe fatto, ma in Italia non si ha il coraggio di farlo”. (Ren)