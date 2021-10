Lavoro: sindacati, sorveglianza e formazione indispensabili per sicurezza (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Si sente ancora - sottolineano le organizzazioni sindacali - l'eco delle parole che abbiamo portato nelle tante assemblee, in cui è stato richiamato con forza quale priorità la sicurezza delle lavoratrici e dei lavoratori nell'ambito dei luoghi di lavoro. Ribadiamo che è necessario fermare questa carneficina. È tempo di costruire prassi e procedure per garantire sicurezza e lavoro, preservando la vita di ogni lavoratore. Le istituzioni nazionali e locali devono rafforzare le verifiche, i controlli, le ispezioni nei luoghi di lavoro. Siamo in attesa che il governo faccia la propria parte, emanando il decreto che dovrebbe contenere importanti novità sul piano della prevenzione degli infortuni, ma anche pene e sanzioni più severe per le aziende che non rispettano le normative sulla sicurezza. Occorre che ogni soggetto responsabilmente, in questo Paese, faccia la propria parte, a partire dal sindacato senza sottovalutare per nessuna ragione le questioni della sicurezza. Come organizzazioni sindacali di categoria - affermano infine Filt Cgil, Fit Cisl e Uiltrasporti - esprimiamo alla famiglia va il nostro commosso cordoglio. Inoltre da tempo perseguiamo l'obiettivo di internalizzare le attività lavorative svolte in appalto presso i grandi operatori di logistica in Italia, per fare in modo che ci siano maggiori controlli sulla sicurezza delle attività nei magazzini ed evitare che nella filiera degli appalti si trovi il modo di scaricare i costi della sicurezza". (Com)