Salerno: Iannone (Fd'I), Pd continua a tacere su terremoto giudiziario in Comune

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il segretario del Pd continua a tacere sul terremoto giudiziario che investe il Comune. Un suo consigliere regionale arrestato, un suo sindaco indagato, intercettazioni che investono pesantemente dal governatore De Luca in giù e il segretario Letta fa scena muta? Sul sistema Salerno e le agghiaccianti pratiche di controllo sociale del voto non si può far finta di nulla". Lo ha dichiarato in una nota il senatore di Fratelli d'Italia, Antonio Iannone, commissario regionale in Campania del partito. (Ren)