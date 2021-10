Mobilità: Giovannini, con finanziamenti per Tpl, dibattito si sposta sui territori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In merito ai finanziamenti regionali e comunali per il trasporto pubblico locale vi sono opportunità pari a "15 miliardi con il Fondo sviluppo e coesione e 80 con i Fondi strutturali europei". Lo ha ricordato il ministro delle Infrastrutture e la Mobilità sostenibili, Enrico Giovannini, in videocollegamento con la presentazione dell'"Osservatorio stili mobilità - Monitoraggio, cambiamenti, atteggiamenti, abitudini di mobilità degli italiani", evento promosso da Legambiente e Ipsos. "Da Roma l'attenzione e il dibattito politico acceso si sposta sui territori" e "Legambiente, così come altri attori visto il loro radicamento sui territori, può fare la differenza", ha osservato il ministro. (Rin)