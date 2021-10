Imprese: Tim, al via in Piemonte la copertura su rete mobile Open Ran (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La soluzione Open Ran è utilizzata in uno scenario complesso, con traffico live e con una copertura radio su più bande di frequenza trasmesse da più siti, utilizzando strumenti e metodologie Tim per un’ottimale gestione e controllo. Questo ulteriore traguardo tecnologico a Saluzzo è stato raggiunto grazie alla collaborazione con Jma Wireless per le componenti software Ran, con Microelectronics Technology (Mti) per gli apparati a radio-frequenza, con Dell Technologies per la parte hardware e con Cisco per gli elementi di trasporto al sito. Italtel ha operato come system integrator a supporto di Tim per questa soluzione. Il dispiegamento Open Ran e le componenti ‘intelligenti’ della nuova rete radio sono fondamentali anche dal punto di vista della sicurezza e della resilienza, basate su sviluppi ‘made in Tim’. L’utilizzo dei sistemi Son (Self Organizing Network), consente di accelerare la diffusione e l’inserimento delle soluzioni Open Ran nella rete Tim, favorendo così la coesistenza tra le funzionalità Open Ran e le altre componenti della rete. Lo sviluppo di soluzioni Open Ran, in linea con il piano 2021-2023 ‘Beyond Connectivity’, consente di unire la potenzialità dell’Edge Cloud e dell’Intelligenza Artificiale. Questa tecnologia permette agli operatori di rafforzare gli standard di sicurezza, migliorare le prestazioni della rete e ottimizzare i costi, in modo da fornire servizi digitali sempre più evoluti, come quelli legati alle nuove soluzioni per l’Industry 4.0, alla Smart City e alla guida autonoma. (Com)