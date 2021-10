Castellammare di Stabia (Na): armi in casa, un arresto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I carabinieri hanno arrestato a Castellammare di Stabia (Napoli), un 46enne incensurato del posto e denunciato a piede libero sua moglie. L'uomo e la donna dovranno rispondere di detenzione illegale di armi e munizioni. Nell'abitazione, secondo quanto sarebbe rinvenuto dai controlli, i carabinieri, avrebbero trovato e sequestrato una pistola marca Beretta modello 92 type-m parabelllum con matricola punzonata e 23 munizioni calibro 9. I controlli sono avvenuti durante le operazioni nel centro storico della città. Le forze dell'ordine hanno effettuato controlli serrati nelle zone di maggiore interesse operativo della città, con posti di controllo rafforzati e perquisizioni domiciliari. I carabinieri hanno anche svolto controlli nel rione Savorito, sempre a Castellammare, dove sono stati trovati e sequestrati, in un'area comune di uno stabile di via traversa Lattaro, 125 grammi di droga suddivisa in dosi e gia' pronte alla vendita tra cocaina, hashish e marijuana.(Ren)