Caserta: accoltellò il figlio, condannato per tentato omicidio

- Il 61enne Pietro Capriati, padre di Joseph Capriati, noto Dj internazionale, e' stato condannato a 3 anni di carcere per tentato omicidio dal giudice del tribunale di Santa Maria Capua Vetere (Caserta). L' uomo è stato condannato per aver accoltellato durante una lite il figlio, riducendolo in fin di vita. Il ferimento del dj avvenne a gennaio scorso. Il ragazzo, sempre secondo le ricostruzioni, era tornato da Barcellona, dove viveva e lavorava, per le restrizioni per la pandemia. L'episodio al culmine di una lite furibonda tra i due uomini. Il Dj, fu portato in gravi condizioni all'ospedale di Caserta, dove fu sottoposto a varie operazioni che gli salvarono la vita. Il padre fu invece fermato e dopo qualche giorno portato ai domiciliari.(Ren)