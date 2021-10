Imprese: Tim, al via in Piemonte la copertura su rete mobile Open Ran

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Prosegue a Saluzzo, in provincia di Cuneo, il programma del gruppo Tim per la realizzazione di soluzioni Open Ran (Open Radio Access Network) sulla propria rete mobile, con l’obiettivo di accelerare lo sviluppo dei servizi digitali 5G ed Edge Computing attraverso nuove funzionalità, centralizzate e in cloud. A beneficio di cittadini e imprese, la tecnologia Open Ran consente infatti di rendere maggiormente flessibile la rete mobile anche in ottica 5G per fornire servizi digitali sempre più evoluti. Tim si conferma così unico operatore in Italia e tra i primi in Europa ad aver già avviato un’importante iniziativa infrastrutturale per realizzare il modello di ‘rete aperta’ che favorisce il coinvolgimento di aziende sviluppatrici di software e start up.In particolare, dopo i test nei laboratori di Torino e gli avvii in campo a Faenza e Matera, Tim porta anche a Saluzzo la nuova rete radiomobile e realizza così una delle più estese coperture Open Ran d’Europa. (segue) (Com)