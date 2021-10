Napoli: de Magistris, adesso emerge il sistema De Luca

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Da indagini della magistratura ed inchieste giornalistiche sembra stia venendo fuori 'il sistema De Luca'". Così in una nota l'ex sindaco di Napoli Luigi de Magistris che ha aggiunto: "Per anni al Comune abbiamo resistito ad un presidente di Regione che ha utilizzato l'istituzione per fini politici per cercare di mettere in ginocchio Napoli, il popolo napoletano e il sindaco democraticamente eletto. Abbiamo resistito alla politica del ricatto: del tipo, puoi avere il finanziamento solo se tieni fuori il Comune di Napoli. Ora De Luca confessa e dice che con l'avvento della nuova amministrazione si possono concedere i finanziamenti. Che nome vogliamo dare a questa condotta? È strano che di fronte a vicende gravissime che si susseguono da quindici anni attorno al 'sistema De Luca' poi nulla accada e quasi mai si cerca di fare giustizia". (segue) (Ren)