Abruzzo: Protezione civile, Testa (Fd'I) su nuova normativa approvata da Consiglio regionale

- Per il capogruppo di Fratelli d'Italia in Consiglio regionale Guerino Testa "i temi proposti nel disegno di legge approvato ieri dall'Assemblea regionale abruzzese riguardante alcune modifiche alla normativa regionale che ha istituito l'Agenzia regionale di protezione civile, sono di cruciale importanza per molteplici motivi, il primo dei quali riguarda un tema ampiamente dibattuto, anche in sede sindacale, che attiene alla natura giuridica del personale impiegato nell'Agenzia. Infatti, la legge regionale 46 mancava di chiarezza in tal senso, lasciando intendere che il personale sarebbe 'transitato' in un'altra entità giuridicamente diversa. Un aspetto definitivamente chiarito: con l'articolo 2, infatti, viene ben specificato che il personale è a tutti gli effetti appartenente alla Giunta regionale (o di altre amministrazioni pubbliche, a condizioni ben definite) e che opererà a servizio dell'Agenzia in regime di distacco". (segue) (Gru)