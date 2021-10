Sardegna: pronto a Lunamatrona nono ecocentro gestito da Unione Comuni della Marmilla

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E' pronto il nono ecocentro, gestito dall'Unione di comuni "Marmilla". Martedì prossimo, 26 ottobre, al via il servizio anche a Lunamatrona. Nel nuovo ecocentro, che si trova nella zona artigianale del paese, potranno conferire diverse tipologie di rifiuti le utenze domestiche e non domestiche residenti nei 18 paesi dell'Unione Marmilla. Porte aperte tre giorni la settimana: il martedì dalle 7 alle 13.30, il giovedì dalle 12 alle 18.30 e il sabato dalle 7 alle 14. "L'obiettivo del nostro ente rimane sempre migliorare e potenziare il servizio di raccolta differenziata dei rifiuti, anche grazie alla collaborazione dei cittadini - ha spiegato il presidente dell'Unione "Marmilla" Marco Pisanu - l'apertura dei nuovi ecocentri si inserisce in questo percorso". (segue) (Rsc)