Camorra: sequestrati 5 mln a imprenditore nel Casertano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E' stato confiscato dalla Guardia di finanza di Caserta su disposizione del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, l'intero patrimonio riconducibile a Luigi Cassandra, imprenditore, ex assessore comunale ed esponente politico dell'Udc di Trentola Ducenta (Caserta), considerato, secondo le ricostruzioni degli inquirenti, esponente della fazione Zagaria del clan dei Casalesi. Sono stati posti sigilli a 6 appartamenti, 2 terreni con piscine, 8 automobili, una moto, quote di undici societa' e conti correnti, per un valore complessivo stimato in oltre 5 milioni di euro. Cassandra e' stato arrestato il 25 ottobre 2011 per concorso esterno in associazione mafiosa, riciclaggio e intestazione fittizia di beni, nell'ambito di indagini sulla realizzazione del complesso turistico e sportivo Night and Day di Trentola Ducenta, opera voluta da Michele Zagaria, ritenuto socio occulto di Cassandra.(Ren)