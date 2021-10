Napoli: de Magistris, adesso emerge il sistema De Luca (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- De Magistris ha aggiunto: "È normale? Mi chiedo anche: ma è normale che chi faceva il magistrato in prima linea, che magari si è occupato anche di De Luca, poi è entrato in squadra con De Luca? È normale che magistrati in prima linea divengano poi capi di partito nei territori in cui poco prima hanno esercitato le funzioni giudiziarie? L'autonomia e l'indipendenza della magistratura sono un bene troppo prezioso al punto tale che per difenderlo mi hanno strappato la toga di pubblico ministero che per essere tutelato sempre deve essere preservato da condotte che cozzano con tali principi che sono a salvaguardia dell'uguaglianza dei cittadini di fronte alla legge". Quindi l'ex sindaco di Napoli ha concluso: "Forse è vero siamo proprio il Paese della normale devianza, come disse tempo fa il grande Domenico Starnone". (Ren)