Sardegna: dopo 18 anni Regione recluta nuovi agenti forestali, concorso per 78 assunzioni (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il concorso sarà espletato secondo le disposizioni previste dalla legge istitutiva, e si articolerà in una prova scritta, una prova orale-pratica e, per i candidati risultati idonei, in un corso di formazione presso la Scuola Forestale regionale o in un altro istituto pubblico. Per l'acquisizione delle domande di partecipazione, considerato l'elevato numero previsto, la Regione si è dotata di una piattaforma informatica, sardegna.concorsismart.it. Le domande potranno essere inoltrate a partire dal 22 ottobre al 23 novembre 2021. (Rsc)