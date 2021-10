Sardegna: pronto a Lunamatrona nono ecocentro gestito da Unione Comuni della Marmilla (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il nuovo ecocentro di Lunamatrona è stato realizzato nell'area del piano insediamenti produttivi. Nella struttura potranno essere conferite le seguenti tipologie di rifiuto: imballaggi in vetro, carta e cartone, imballaggi in materiali misti, rifiuti biodegradabili da sfalci e potature, ingombranti, abbigliamento, olio vegetali e olii di frittura, rifiuti dell'attività di costruzione e demolizione derivanti da utenze domestiche e per piccole quantità, diverse tipologie di rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche dei raggruppamenti R3, R4 e R5. Lunamatrona, comune di 1650 abitanti, il secondo per numero di residenti nel territorio dell'Unione Marmilla dopo Villamar, ha contribuito al raggiungimento della percentuale di raccolta differenziata dell'81 per cento nei 18 paesi dell'Unione Marmilla. Sempre nel 2020 a Lunamatrona sono state 646 le tonnellate di rifiuti prodotte dai cittadini. "L'apertura dell'ecocentro rappresenta per il nostro paese un servizio importante e atteso, che si affianca al servizio di raccolta dei rifiuti porta a porta, migliorandolo", ha spiegato il sindaco di Lunamatrona Italo Carrucciu. (Rsc)