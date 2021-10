Campania: presentato il polo manifatturiero sostenibile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Rafforzare il dialogo tra impresa, mondo accademico e istituzioni, per promuovere la ricerca e l’innovazione in ottica della transizione ecologica del Made in Italy e della moda. Questo l’obiettivo del Polo della Manifattura Sostenibile in Campania, nato su impulso di Claudio Giaquinto, direttore industriale di Pec srl, coadiuvato da Vittorio Cantone, commercialista e revisore legale dell’azienda, con la collaborazione della Fondazione AdAstra, presentato nella sala convegni della giunta regionale con interventi anche di Francesco Picarone, consigliere regionale e presidente della commissione Bilancio, Danny D’Alessandro, direttore generale Assopellettieri Italia, Carlo Palmieri, vicepresidente Sistema Moda Italia (Confindustria Moda) e dell’avvocato Giovanni Moschetta". L'annuncio in una nota: "L'accordo quadro che segna la nascita del Polo è frutto di un percorso iniziato a gennaio in piena pandemia ed è stato formalizzato con sua la sottoscrizione nella sala della commissione Bilancio del Consiglio Regionale della Campania, a conferma dell’interesse dell'Ente Regionale verso il tema della transizione ecologica". (segue) (Ren)