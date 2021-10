Green pass: Nappi (Lega), per De Luca sì a spreco milioni, no a tamponi gratuiti per lavoratori precari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "De Luca non si smentisce: debole con i forti, e forte con i deboli. Difende le sue posizioni da uomo solo al comando, minacciando nuove chiusure e affermando non esserci diritto di cittadinanza per chi non si vaccina. Impassibile di fronte allo spreco di milioni e milioni di euro che si registra in Campania, il governatore tiene però a rimarcare il no ai tamponi gratuiti, anche per chi vive di stipendi modesti o di lavoro precario". Lo ha dichiarato Severino Nappi, consigliere regionale e coordinatore cittadino della Lega a Napoli. (Ren)