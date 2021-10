© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per il 2022 è previsto lo allo 0,071 per cento del Pil "per il trasporto pubblico locale, riduzione del concorso alla finanza pubblica delle Regioni a statuto speciale, altri interventi". E' quanto emerge dal Documento programmatico di Bilancio (Dpb).(Rin)