Sardegna: Confartigianato, settore alimentare frenato da crescita prezzi materie prime e bollette

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le imprese dell'alimentazione della Sardegna rischiano una frenata produttiva causata dai rincari delle materie prime, dell'energia e dei carburanti per l'autotrasporto. E' questo l'allarme che vuole lanciare Confartigianato Imprese Sardegna, dando voce a panificatori, pasticceri e gelatieri, alla luce dell'aumento dei prezzi di farine, zucchero e uova, delle bollette elettriche e del gas, della benzina e del gasolio. Il tutto in vista di un periodo di vendite natalizie mai così atteso da parte soprattutto dei piccoli produttori. Un settore quello della food economy della Sardegna che, in particolare sotto le festività di Natale, nell'Isola muove circa 378milioni di euro di consumi, secondo gli ultimi i dati dell'Ufficio Studi di Confartigianato Sardegna che, nel dossier "Food economy di Mpi e artigianato alimentare del 2020". (segue) (Rsc)