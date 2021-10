Scuola: "Professione futuro" su Rai Scuola e RaiPlay, protagonista l'Istituto tecnico "Gioeni-Trabia" di Palermo (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I ragazzi si soffermano sulle esperienze in laboratori scolastici e sui tirocini svolti nel porto di Palermo e presso l'aeroporto cittadino di Boccadifalco. "Professione futuro" è un programma che nasce con l'intento di far conoscere meglio e promuovere l'Istruzione tecnica, professionale e gli Istituti Tecnici Superiori (Its) attraverso un racconto in 12 puntate. La nuova trasmissione, fortemente voluta dal ministero dell'Istruzione, mostra concretamente quali sono i momenti nei quali si struttura il percorso formativo: le competenze in ingresso, il curriculum, le figure di cui si compone il corpo docente, l'interazione con il mondo delle imprese, gli sbocchi occupazionali. Le puntate, in onda tutti i mercoledì alle 15:30 su Rai Scuola, sono centrate, in maniera equivalente, su Istituti tecnici, professionali e sugli Its. (Com)