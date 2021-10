Molise: soddisfazione Fanelli e Manzo dopo decisione governo su Tampon tax

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Iva sugli assorbenti e sui prodotti di igiene femminile scenderà al 10 per cento. Lo ha stabilito ieri il Consiglio dei ministri all'interno del 'Documento programmatico di bilancio per il 2022', che contiene le principali linee di intervento poi declinate nella manovra 2022. Un tassello importante quello messo da palazzo Chigi che arriva poco dopo la bella pagina scritta in Consiglio regionale, dove lo scorso 7 settembre, è stata approvata la mozione sulla riduzione dell'Iva per gli assorbenti femminili ed i pannolini per bambini e persone allettate, presentata dalla capogruppo Pd, Micaela Fanelli, insieme alla collega del Movimento cinque stelle, Patrizia Manzo. Entrambe consigliere regionali che, dinanzi ai provvedimenti del governo, esprimono oggi soddisfazione per quello che rappresenta un "primo passo di una battaglia di civiltà in favore dei diritti delle donne in cui il Molise è stato protagonista". L'Aula di palazzo D'Aimmo in quell'occasione, infatti, si dimostrò sensibile all'appello nazionale che stava interessando le assemblee legislative italiane (comunali, provinciali e regionali) per sensibilizzare il governo nazionale. (segue) (Gru)