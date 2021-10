Cuneo: Alpitel, interrogazione su possibile chiusura, 100 lavoratori a rischio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Soltanto un anno fa, grazie alla stipula di un accordo sul contratto di solidarietà per i dipendenti, la chiusura dell’Alpitel, storica azienda di telecomunicazioni di Nucetto (Cuneo) acquisita dal colosso Psc, sembrava essere scongiurata. Si torna invece a parlare del possibile licenziamento o trasferimento dei 100 lavoratori dell’Alpitel oggi in Consiglio regionale nell’ambito dei question time, dopo l’incontro non andato a buon fine tra i proprietari dell’azienda e le organizzazioni sindacali. A chiedere cosa la Giunta Cirio intenda fare per evitare la chiusura dello stabilimento cuneese, il consigliere del Partito democratico Maurizio Marello. “Nessuna organizzazione sindacale ha contatto l’assessorato - precisa in una nota l’assessore al lavoro Elena Chiorino - le notizie di cui la Regione dispone non indicano alcuna volontà di trasferire i lavoratori in altre sedi, in particolare parliamo dei 50 operai e del loro possibile trasferimento nella sede di Cherasco e dei 50 impiegati presso la sede di Beinasco. Al momento non ci risulta avviata alcuna procedura di licenziamento collettivo, né vi sono state dichiarazioni della proprietà in merito. Stiamo contattando - conclude - le organizzazioni sindacali per proporre alle parti di attivare un tavolo regionale dedicato per valutare la situazione e verificare ogni possibile intervento sia a tutela dell’occupazione che del tessuto economico locale”. (segue) (Rpi)