Trasporti: rinviata al 3 novembre udienza Tar Sardegna su ricorso Volotea

- E' stata rinviata al prossimo 3 novembre l'udienza al Tar Sardegna sul ricorso presentato dalla compagnia aerea spagnola low-cost Volotea contro esclusione della prima gara con procedura d'urgenza per l'affidamento in esclusiva delle tratte in continuità territoriale tra i tre scali dell'Isola (Alghero, Cagliari e Olbia) e gli aeroporti nazionali di Roma Fiumicino e Milano Linate. L'esclusione era stata determinata dalla mancanza di alcuni requisiti ritenuti fondamentali. E' ricorsa al Tar anche l'altra partecipante, Ita Airways che ieri ha depositato la sua richiesta presso il Tribunale amministrativo regionale della Sardegna. (Rsc)