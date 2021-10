Molise: soddisfazione Fanelli e Manzo dopo decisione governo su Tampon tax (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Oggi che nel nostro Paese, questa battaglia di equità civile, attesa da troppo tempo, ha visto un primo riconoscimento, - aggiungono le due consigliere regionali molisane - un grazie va reso alla presidente dell'associazione 'Tocca a Noi', Lucrezia Iurlaro, così come alla consigliera comunale di Firenze Laura Sparavigna, prima firmataria della prima mozione approvata in Italia dal comune di Firenze, entrambe ospiti in Molise in occasione del Tampon tax tour, la cui campagna per un'ulteriore riduzione dell'Iva prosegue. Ma un grazie particolare va anche alla commissione Pari opportunità della regione Molise, alla consigliera regionale di Parità, alle commissioni consiliari congiunte Attività produttive e Bilancio e a tutto il Consiglio comunale di Campobasso, ai Giovani democratici, alle donne democratiche e al Partito democratico del Molise, che attivamente hanno sposato la causa in Molise, da dove su questo fronte, si continuerà comunque a chiedere un ulteriore impegno per portare l'Iva su tali prodotti al 4 per cento, equiparandoli finalmente a beni di prima necessità e non di lusso". (Gru)