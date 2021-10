Cuneo: Alpitel, interrogazione su possibile chiusura, 100 lavoratori a rischio (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Si tratta di una importante azienda per la Valle Tanaro - ha ribadito nel suo intervento Marello - azienda che dà lavoro a circa 100 persone che sarebbero costrette a trasferirsi nella sede di Beinasco. Senza contare il danno per tutto l’indotto. La chiusura di Alpitel costituirebbe un fatto estremamente negativo per i lavoratori interessati e le loro famiglie, ma più in generale una perdita per l’economia della Valle”. Durante i question time è stata data risposta anche alle seguenti interrogazioni a risposta immediata: “Compartecipazione pubblica proprietà Lingotto Fiere, di Daniele Valle (Pd); di Domenico Rossi (Pd) su malfunzionamento caldaie palazzine ATC Cameri.; di Sarah Disabato (M5S) sui risultati raggiunti in termini di misurazione e valutazione dell’impatto del lavoro agile in Regione Piemonte; di Silvio Magliano (moderati) tamponi gratuiti per i Volontari anche se vaccinati: la Giunta cosa intende fare?; di Marco Grimaldi (Luv) su in merito alla riorganizzazione della Direzione regionale Ambiente, Energia e Territorio e del Settore Biodiversità e aree naturali. (Rpi)