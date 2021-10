Sardegna: violenza sulle donne, numeri in crescita, aperte due stanze d'ascolto (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Progetti concreti per combattere la violenza contro le donne presentati a Sassari dal il direttore generale della Fondazione di Sardegna, Carlo Mannoni, il direttore generale del Banco di Sardegna, Giuseppe Cuccurese, i procuratori dei Tribunali per i minorenni di Cagliari e Sassari, Anna Cau e Luisella Paola Fenu, la responsabile del coordinamento di Rete Dafne, Annina Sardara e la referente dell'équipe di Cagliari, Alessandra Ibba. Rete Dafne è stata creata tre anni fa ed è diventata un un importante punto di riferimento per le vittime e per l'Autorità Giudiziaria. Dal 2019 a oggi sono stati 336 le persone che hanno ricorso alla Rete, di questi 256 donne e 80 uomini. La maggior parte di loro, 208, è stata vittima di maltrattamenti in famiglia, 43 hanno subito bullismo e cyberbullismo, 29 stalking, 23 violenza sessuale, 17 altri tipi di reati. (Rsc)