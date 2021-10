Campania: Saiello (M5s), una legge per evitare nuovi casi Whirlpool (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Saiello ha spiegato: "Oggi in Commissione Attività Produttive è stata finalmente incardinata, con un iter partito anche in sottocommissione, a tre anni dal suo deposito, la proposta di legge a mia prima firma, che punta a creare un deterrente al fenomeno delle delocalizzazioni di imprese". Saiello ha aggiunto: "Un testo che prevede sanzioni per le aziende che decidono di lasciare il territorio regionale dopo aver usufruito di incentivi pubblici, un monitoraggio dei piani industriali di chi sulla base di accordi di programma beneficia di contributi regionali e la restituzione dei fondi erogati a loro favore". E dunque: "La proposta prevede, da un lato, di recuperare i finanziamenti erogati alle imprese che decidono di delocalizzare all'estero la produzione a meno di 5 anni dal percepimento di fondi regionali, dall'altro lato a favorire nuove possibilità di occupazione per tutti quei lavoratori che, proprio a causa di questo meccanismo, rimangono senza lavoro". (segue) (Ren)