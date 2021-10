Campania: Saiello (M5s), una legge per evitare nuovi casi Whirlpool (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Saiello ha proseguito: "Sulla base di questo testo, la Regione garantirà la possibilità del cambiamento di destinazione d'uso delle aree e degli immobili dismessi a seguito di delocalizzazione produttiva in presenza di nuovi investimenti e della creazione di nuovi posti di lavoro o per ragioni di pubblica utilità". Quindi ha concluso: "Una legge con la quale da un lato mettiamo finalmente la parola a un fenomeno desertificazione industriale che caratterizza la nostra regione da molti anni, dall'altro, grazie anche a mirati investimenti dei fondi del Pnrr, possiamo rendere la nostra regione nuovamente attrattiva per chiunque voglia investire". (Ren)