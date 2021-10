Abruzzo: i lavori del Consiglio regionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Consiglio regionale abruzzese nel corso dei lavori di oggi che si sono svolti a L'Aquila (palazzo dell'Emiciclo) oltre all'esame di alcuni documenti politici ha, successivamente, approvato il provvedimento "modifiche alla Legge regionale 4 gennaio 1972, n. 1 (Istituzione dei tributi propri della Regione)": con questo provvedimento si intende modificare la legge regionale "Istituzione dei tributi propri della Regione" e in particolare ridefinendo il campo di applicazione dell'imposta regionale per escludere le concessioni rilasciate dall'autorità di sistema portuale. L'Assemblea legislativa ha approvato anche il progetto di legge "Modifiche e integrazioni alla legge regionale 20 dicembre 2019, n. 46 "Istituzione dell'Agenzia regionale di protezione civile ed ulteriori disposizioni in materia di protezione civile" che intende apportare elementi di innovazione al fine di garantire la migliore funzionalità e operatività dell'Agenzia stessa e il testo recante "Disposizioni per fronteggiare l'aumento dei prezzi dei materiali nei contratti pubblici regionali" con il quale si interviene, in via eccezionale e temporanea, a sostegno delle imprese appaltatrici nei contratti in corso con la Regione o per conto della stessa per fronteggiare gli aumenti straordinari dei prezzi dei materiali da costruzione. Infine, è stato approvato anche il provvedimento recante "Richiesta, da parte della società Tua (Società di trasporto regionale) di acquisizione del ramo d'azienda commerciale su gomma di Sangritana".(Gru)