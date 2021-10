Salerno: Italia viva, buon lavoro a sindaci piana del Sele

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Vogliamo ringraziare il nostro candidato a sindaco di Eboli, Antonio Cuomo, per lo straordinario impegno con il quale ha condotto la campagna elettorale. Ad Antonio va il merito di aver raccolto intorno a sé un consenso importante, frutto del confronto continuo con il territorio e dell'instancabile lavoro delle liste di Italia Viva, Partito Democratico e Idea Futuro, che lo hanno sostenuto". Queste le parole di Tommaso Pellegrino e Angelica Saggese, coordinatori di Italia Viva per la provincia di Salerno: "Al sindaco Mario Conte e a tutti i consiglieri eletti formuliamo gli auguri di buon lavoro per la nuova esperienza amministrativa con l'auspicio che il dialogo tra maggioranza e opposizione, nel pieno rispetto dei ruoli, possa essere sempre vivo e condotto nell'interesse principale del miglioramento della qualità della vita dei cittadini. Auguri di buon lavoro anche a Cecilia Francese, per la sua riconferma a primo cittadino di Battipaglia". (Ren)