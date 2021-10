Imprese: Agostino Santoni è il nuovo presidente di Confindustria Digitale (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Gli obiettivi del Pnrr si devono coniugare con gli obiettivi strategici dell’Ue e in questo quadro sarà essenziale un ruolo più incisivo del nostro Paese nel contribuire a determinare il quadro delle regole del mercato unico digitale”, ha proseguito Santoni. “Confindustria Digitale sarà perciò portatrice di stimoli e proposte affinché l’Europa si doti di un modello di regolamentazione che coniughi protezione dei diritti fondamentali dei cittadini a un forte sostegno all’innovazione. Tra le priorità del mandato presidenziale per il prossimo biennio vi sarà anche la proposta di politiche a sostegno dello sviluppo e innovazione dell’ecosistema industriale del settore Ict, con particolare focus sul comparto delle start up e dell’open innovation, dalla cui vitalità dipende il futuro digitale del Paese” ha concluso Santoni. Agostino Santoni è vicepresidente di Cisco Sud Europa da novembre 2020. Da fine 2012 a marzo 2021 ha ricoperto il ruolo di Amministratore delegato di Cisco Italia. Dal 2009 al 2012 è stato Amministratore delegato di Sap Italia. In precedenza aveva ricoperto ruoli di crescente responsabilità in Hp fino all’incarico di vicepresidente & Enterprise Sales Directory di Hp Italia. Dal 2014 al 2017 è stato presidente di Assinform. E’ attualmente coordinatore del gruppo Tecnico per lo Sviluppo dell’Offerta Digitale di Confindustria, membro del comitato esecutivo di Fondazione Fiera Milano e dal 2020 è componente del Board dei Trustees di Cisco Foundation. (Com)