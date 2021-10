Campania: Cammarano (M5s), colmare gap sanità in aree interne

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Dopo una campagna di ascolto realizzata in questi mesi in tutti i comuni delle aree interne della Campania, durante la quale abbiamo avuto modo di affrontare, con sindaci, associazioni e semplici cittadini, le principali emergenze di ogni singolo territorio, siamo pronti a pianificare una strategia fatta di proposte e progetti concreti su ogni singola criticità. Temi che affronteremo attraverso sei tavoli di lavoro, organismi tecnico-consultivi di cui ci avvaliamo per individuare soluzioni rispetto a ciascuna criticità. Oggi abbiamo posto al centro dei lavori le gravi e ataviche emergenze legate all'assistenza sanitaria". Così il presidente della Commissione speciale regionale Aree Interne Michele Cammarano, intervenendo nell'aula Siani del Consiglio regionale, a margine dei lavori della sottocommissione sanità. (segue) (Ren)