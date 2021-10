Moto GP: le Frecce Tricolori alla partenza del Gran Premio Nolan del Made in Italy e dell’Emilia-Romagna

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Domenica 24 ottobre le Frecce Tricolori sorvoleranno Misano World Circuit, effettuando il loro caratteristico passaggio con nove velivoli MB-339PAN sulla griglia di partenza del Gran Premio Nolan del Made in Italy e dell'Emilia-Romagna. Lo riferisce oggi un comunicato stampa dell'Aeronautica militare. La kermesse motociclistica, che avrà inizio venerdì 22 ottobre con le prove della gara nonché - nel pomeriggio - di quelle per il sorvolo delle Frecce Tricolori con una formazione ridotta di velivoli MB339PAN, è dedicata al Made in Italy. Come già in occasioni precedenti, l’Emilia-Romagna e la sua Motor Valley sono il teatro scelto per raccontare le eccellenze italiane e il Sistema Paese. La denominazione “Made in Italy e Emilia-Romagna”, infatti, è il frutto di un percorso virtuoso che vede insieme Regione Emilia-Romagna, ministero degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale e Agenzia Ice (Italian Trade Agency), il tutto sotto l’egida della Federazione motociclistica italiana e in collaborazione con realtà sportive nazionali ed internazionali. Un legame consolidato quello tra l’Aeronautica militare ed il mondo del motorsport: innovazione, modernità e tecnologia sono infatti le componenti che da sempre accomunano i reparti di volo dell’arma azzurra e le squadre motociclistiche. Le Frecce Tricolori sono ormai di casa nei cieli di Misano, dove già nel 2007 e nel 2018 hanno sorvolato il World Ducati Week. Domenica 24 effettueranno il sorvolo poco prima della partenza della MotoGP alle 14:00. Risale sempre al 2018 l’ultimo sorvolo della Pattuglia in occasione di una tappa del Moto GP, al circuito del Mugello.(Com)