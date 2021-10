Amministrative: Laboccetta, astensionismo deve preoccupare tutti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Gli italiani hanno bisogno di tornare a stringersi la mano, di guardarsi negli occhi, ma soprattutto di trovare momenti di ascolto con il ceto politico. A destra come a sinistra. Altrimenti il partito dell'astensione crescerà a dismisura. La politica deve sottoporsi ad un grande bagno di umiltà. E questo riguarda anche i partiti che hanno riportato risultati positivi alle elezioni comunali. Oltre la metà dei connazionali che resta a casa e diserta le urne rappresenta un fenomeno che va studiato con grande serietà da parte di tutti. Quando un popolo insegue la strategia della rinuncia il ceto dirigente non può rimanere impassibile, e addirittura chiudersi nel campo trincerato degli apparati di potere. Anche perché la collera popolare potrebbe esplodere in maniera drammatica e convulsa. Se la Destra oggi va ripensata e profondamente rivisitata, la sinistra deve scendere dai piedistalli della sua insopportabile superiorità. Insomma, la Politica in Italia deve ancora tornare dal suo esilio." Lo ha dichiarato l'ex deputato di Napoli Amedeo Laboccetta, presidente di Polo Sud. (Ren)