Caserta: stalking all'ex compagna, arrestato

- Violenze e minacce alla compagna, arrestato un uomo a Mondragone in provincia di Caserta. È accusato di aver ridotto la donna con la quale aveva convissuto in stato di prostrazione psicologica. Le avrebbe rivolto in più occasioni insulti e minacce, pretendendo che gli “obbedisse”. Quando la donna lo ha lasciato, avrebbe iniziato a pedinarla, molestarla per tenerne le abitudini sotto controllo. L’uomo, che già nel 2006 aveva accoltellato l’ex compagna dell’epoca, è stato arrestato e quindi trasferito in carcere a Poggioreale.(Ren)