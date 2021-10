Imprese: Agostino Santoni è il nuovo presidente di Confindustria Digitale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Assemblea di Confindustria Digitale ha eletto alla presidenza Agostino Santoni, che succede a Cesare Avenia giunto alla fine del suo mandato. Come vicepresidente vicario è stato eletto Massimo Sarmi, attuale presidente di Asstel. Agostino Santoni .- riferisce una nota - vanta una lunga esperienza manageriale nel comparto delle tecnologie e dei servizi digitali avendo ricoperto posizioni di vertice sia in grandi imprese sia nell’ambito delle associazioni categoriali. Nell’accettare la nomina il neoeletto presidente di Confindustria Digitale per il prossimo biennio ha evidenziato che la sua presidenza “sarà particolarmente focalizzata sull’attuazione dei progetti e delle riforme del Pnrr. Il Piano è un’occasione unica e irripetibile per recuperare il ritardo d’innovazione accumulato nell’ultimo decennio, che ha minato le capacità competitive e di crescita della nostra economia. Ora è il momento di accelerare: nei prossimi mesi la Federazione sarà fortemente impegnata a supporto dei piani di investimento varati dal governo, con una grande attenzione a favorire la modernizzazione del Paese in chiave digitale, inclusiva e sostenibile”. (segue) (Com)