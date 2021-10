Sardegna: violenza sulle donne, numeri in crescita, aperte due stanze d'ascolto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In Sardegna sono in forte crescita gli episodi di violenza, in particolare contro le donne: si è passati dalle 96 del 2019 e dalle 112 del 2020 alle 128 dell'anno in corso (il dato è aggiornato al primo settembre). Numeri che preoccupano: le vittime, grazie alla rete Dafne, possono oggi contare su due stanze d'ascolto, quelle del progetto SOStanza, create nelle procure dei Tribunali per i minorenni di Sassari e Cagliari. Qui le vittime di violenza possono trovare ascolto e accoglienza. Non basta: in appoggio all'iniziativa, il Banco di Sardegna ha ideato una nuova carta prepagata denominata "BdS in Rosa", senza alcun costo di emissione. Le commissioni saranno a favore di Rete Dafne: in buona sostanza, chi utilizzerà la carta potrà dare un sostegno concreto a questa iniziativa. (segue) (Rsc)