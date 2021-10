Abruzzo: M5s respinge affermazioni Pd su future alleanze regionali, prematuro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Parlare oggi di dialogo aperto e alleanza con il Movimento cinque stelle, per quanto concerne le prossime elezioni regionali, è quantomeno prematuro da parte del segretario regionale del Pd, Michele Fina. In regione Abruzzo siamo concentrati sul lavoro nei territori e sulle istanze da portare in aula nell'interesse dei cittadini abruzzesi. Non abbiamo partecipato a nessun tavolo e non abbiamo in programma di farlo nel prossimo futuro. Inoltre ci chiediamo da chi siano ispirate le affermazioni di Fina, visto che a oggi il Movimento cinque stelle non ha un segretario legittimato a parlare e trattare sulle questioni regionali. Se le elezioni amministrative hanno portato a un'unione di intenti sui temi in alcuni comuni non è scontato che queste condizioni si verifichino anche per quanto riguarda le tematiche regionali. Probabilmente se il Partito democratico spinge sull'acceleratore è perché ritiene utile l'appoggio del Movimento, ma fin quando non ci saranno sul tavolo temi e intenti utili, non al partito ma ai cittadini, nulla può essere dato per scontato. Abbiamo sempre lavorato a testa bassa per il bene comune e non certo per garantire l'elezione di qualcuno e così continueremo a fare". Lo affermano la capogruppo del Movimento cinque stelle in regione Abruzzo, Sara Marcozzi e il vicepresidente del Consiglio regionale Domenico Pettinari, i consiglieri regionali Pietro Smargiassi, Francesco Taglieri e Giorgio Fedele. (Gru)