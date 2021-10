Campania: presentato il polo manifatturiero sostenibile (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E ancora: "Nel documento programmatico è evidenziata la partecipazione del Dipartimento di Ingegneria Chimica dei Materiali e della Produzione Industriale dell’Università degli Studi di Napoli “Federico II”, nelle persone dei professori Luigi Carrino e Paolo Netti, e del Dipartimento di Ingegneria Industriale dell’Università degli Studi di Salerno, grazie all’impegno dei professori Roberto Pantani e Gaetano Lamberti. Si lavorerà così per ottenere i primi prototipi da testare e avviare il processo di industrializzazione volto alla produzione di accessori non più in pelle animale ma in materiali sostenibili, in linea con i principi dell’economia circolare. Un comune disegno operativo per impegnarsi nella ricerca nel campo dei materiali innovativi e sostenibili e creare le basi per una transizione ecologica non più procrastinabile. In tal senso la ricerca del Dipartimento Unisa è già centrata sulla realizzazione di tessuti sostenibili ottenuti dagli scarti dei prodotti ortofrutticoli, mentre quella alla Federico II dalle cellule animali. Il Polo sarà strutturato come società consortile nel quale confluiranno in primis le università, le imprese di tutto il comparto manifatturiero - quindi non solo pelletteria ma anche il tessile e il calzaturiero, una società largamente inclusiva che non commercializza ma incentiva la ricerca - e anche rappresentanti di categoria come Assopellettieri e Confindustria Moda. Questo per riuscire ad aumentare la capacità di sviluppare progetti di ricerca competitivi". (Ren)