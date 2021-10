Turismo: la Sardegna presenta le sue eccellenze alla Mercedes-Benz Fashion Week di Mosca

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La regione Sardegna partecipa per la seconda edizione alla kermesse internazionale Mercedes-Benz Fashion Week di Mosca 2021, in svolgimento a Mosca dal 19 al 23 ottobre. Nella serata inaugurativa si è svolto un evento presso lo studio culinario "CulinaryOn", nel centro di Mosca, in cui sono state presentate alcune delle eccellenze enogastronomiche della regione Sardegna alla presenza di istituzioni, giornalisti specializzati, operatori turistici, imprenditori, produttori ed associazioni di categoria. La missione dell'Assessorato regionale al Turismo è quella di promuovere anche nel mercato russo ed internazionalizzare la "Destinazione Sardegna", raccontando questa magica isola al centro del Mediterraneo attraverso le sue esclusività naturalistiche, le specialità enogastronomiche e le esclusive lavorazioni artistiche dei designer e maestri artigiani sardi. In particolare per tre mesi a Mosca, da ottobre a dicembre, sarà possibile partecipare a master class e serate di degustazione per scoprire i segreti della dieta sardo-mediterranea ed i sapori esclusivi delle produzioni food and beverage dell'"Isola della longevità". (segue) (Rum)